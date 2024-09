Revolving doors

I nuovi editori dello storico settimanale britannico Spectator hanno già scelto il nuovo direttore, ed è un nuovo direttore noto, Michael Gove. Lo Spectator era stato messo in vendita assieme al quotidiano Daily Telegraph in seguito alle vicissitudini finanziarie della proprietà: per il Telegraph è ancora in corso un’asta, mentre lo Spectator è stato acquistato due settimane fa da Paul Marshall, proprietario della rete televisiva di destra GB News.

Michael Gove, 57 anni, ex giornalista, è stato uno dei più importanti politici conservatori britannici nello scorso decennio, ministro in quattro governi e grande sostenitore di Brexit. La sua vivacità polemica gli ha dato popolarità e nemici (quasi tutti i suoi primi ministri lo sono diventati), e sono stati molto alterni i suoi rapporti con lo stesso ex primo ministro Boris Johnson, che a sua volta era stato direttore dello Spectator tra il 1999 e il 2005.