Queste immagini potrebbero

Il Post ha condiviso, in risposta alle cicliche domande di alcuni lettori, una serie di riflessioni intorno alle scelte sulla pubblicazione di foto “impressionanti” che completano le informazioni sulle notizie.

“al contrario di quello che qualche volta viene detto un po’ sbrigativamente, non è mai vero che “quella foto non aggiunge niente”, come non è vera quasi nessuna affermazione così assoluta e perentoria. Ogni immagine aggiunge qualcosa alla conoscenza delle cose, senza bisogno di scomodare le frasi fatte sulle “immagini che valgono mille parole”: quando la guardiamo, come quando leggiamo del testo, riceviamo nuove conoscenze e nuove informazioni, vediamo cose che prima ignoravamo. Ma non è il solo effetto che le immagini pubblicate hanno, ed è infatti questo il tema di riflessione, piuttosto: quale bilancio e scelta trarre dal soppesare da una parte la conoscenza che ciascuna immagine aggiunge e dall’altra gli effetti spiacevoli o dolorosi che può generare quella conoscenza” .