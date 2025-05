Quella foto

L’agenzia di stampa americana Associated Press ha pubblicato i risultati della sua indagine rispetto ai dubbi avanzati da un documentario sull’attribuzione di una delle più celebri foto di guerra di tutti i tempi, quella relativa alla guerra in Vietnam e nota come “Napalm girl”. Il rapporto non individua con assoluta certezza chi sia stato l’autore della foto ma conclude che debba rimanere attribuita a Nick Ut, in assenza di prove convincenti che l’autore sia un altro e ritenendo plausibile che l’abbia fatta lui.