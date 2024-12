Qualcosa cambierà, al Sole 24 Ore

Il combinato disposto tra la scadenza del contratto dell’attuale direttore Fabio Tamburini e il recente cambiamento della dirigenza di Confindustria – che del giornale è proprietaria – rendono prossimi dei probabili cambiamenti alla direzione del giornale e dell’azienda editrice. E quindi da qualche settimana stanno circolando voci e nomi (due mesi fa il Giornale aveva annunciato con certezza una nomina che si era rivelata senza fondamento). Questa settimana un articolo del Foglio ne ha messe in fila un altro po’ – inquadrandole in un presunto progetto di posizionamento più vicino all’attuale governo -, dall’ipotesi che il nuovo amministratore delegato sia Luigi Gubitosi, manager assai noto che fu anche direttore generale della Rai, a quella che il nuovo direttore sia Osvaldo De Paolini, 73enne vicedirettore del Giornale (già al Sole 24 Ore nel secolo scorso): “Con De Paolini arriverebbe, e sono tutte voci interne al Sole 24 Ore, Claudio Antonelli, della Verità. De Paolini è il collegamento tra Milano e Roma ed è stato per anni vicinissimo a Caltagirone, editore del Messaggero, l’imprenditore che per primo ha intercettato il fenomeno Meloni. Ci ha scommesso e oggi il governo si ricorda di quella scommessa”.