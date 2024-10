Silvestri a capo di tutto al Sole 24 Ore?

Secondo il Giornale, che ne ha scritto sabato in una rubrica chiamata “l’indiscreto”, il presidente di Confindustria (che possiede il quotidiano Sole 24 Ore) avrebbe deciso di sostituire l’amministratrice delegata della società del Sole 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero, con Federico Silvestri, che finora era stato a capo della concessionaria pubblicitaria del gruppo e di altre attività del gruppo. La notizia data dal Giornale non ha avuto finora conferme, ma si tratterebbe di un’ulteriore promozione di un dirigente proveniente dalla pubblicità a capo di un’azienda giornalistica (due settimane fa la redazione del giornale aveva diffuso un comunicato in solidarietà con quella di Repubblica e preoccupazione per le ingerenze della pubblicità nelle scelte giornalistiche).

“Cambio della guardia alla guida del gruppo Sole 24 Ore. Il presidente della Condindustria, Emanuele Orsini, in qualità di azionista di maggioranza assoluta della casa editrice che edita l’omonimo quotidiano, nei giorni scorsi avrebbe deciso di nominare Federico Silvestri amministratore delegato della società in sostituzione di Mirja Cartia D’Asero. Silvestri, attuale direttore generale della concessionaria 24 Ore Ore System, amministratore delegato della società 24 ORE Eventi, direttore della Divisione Radio 24 e amministratore delegato di 24 Ore Cultura, è considerato l’uomo forte che negli ultimi anni ha restituito dinamismo alle attività del gruppo editoriale della Confindustria. Il cambio della guardia sarebbe legato anche ad alcuni passi falsi compiuti da Cartia D’Asero in una vicenda che ha esposto il gruppo a importanti risarcimenti nei confronti di Nextalia, la società guidata da Francesco Canzonieri”.