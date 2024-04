Presto e bene

Il Post ha compiuto quattordici anni venerdì e ha approfittato per spiegare a chi lo legge qual è il suo rapporto con l’informazione immediata e tempestiva.

“non abbiamo nessun orgoglio di lentezza, e non è vero che “non vogliamo arrivare primi”: vogliamo arrivare primi o tra i primi – e non di rado arriviamo tra i primi – perché riconosciamo che essere informati tempestivamente sulle cose abbia un’importanza. Ma se quelle cose non sono vere, la fiducia di chi legge si perde, e questo è già successo rispetto a molta parte dell’informazione giornalistica generale”.