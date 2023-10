Prendere Appunti

Stefano Feltri è un giornalista che si occupa prevalentemente di economia e politica: per due anni e mezzo, dalla sua fondazione, è stato direttore del quotidiano Domani e nel febbraio di quest’anno ha creato una newsletter, Appunti. La newsletter si è poi consolidata ospitando contributi esterni e diventando anche un podcast. Questa settimana Feltri ha scritto di voler provare a rendere sostenibile con gli abbonamenti la sua newsletter per capire se dedicargli più tempo e lavoro. Il formato delle newsletter a pagamento si è diffuso negli scorsi anni soprattutto negli Stati Uniti (ma con alcuni esempi anche in Italia) conferendo maggiore indipendenza agli autori, e piattaforme come Substack permettono di monetizzarlo con maggiore facilità. Negli scorsi giorni Feltri ha annunciato di voler aprire una campagna di abbonamenti volontaria: chi si abbonerà aiuterà Appunti ad aumentare le pubblicazioni di articoli gratuiti e avrà a disposizione alcuni approfondimenti aggiuntivi. La newsletter al momento ha superato 6mila iscritti gratuiti e venerdì aveva raggiunto 250 abbonamenti a pagamento, ha detto Feltri a Charlie.