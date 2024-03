Precarietà canavesi

Intanto, un po’ alla volta, i quotidiani locali del gruppo GEDI sono rimasti solo due, e la Provincia Pavese è in via di dismissione. Il Post è andato a sentire come la vivono nell’ultimo rimasto, a Ivrea.

“Dopo che si è saputo della trattativa per vendere La Provincia Pavese i redattori della Sentinella hanno pubblicato un comunicato in cui dicevano di essere «preoccupati», e non solo per spirito di solidarietà verso i colleghi dell’altro giornale: la probabile vendita della Provincia Pavese avrebbe infatti ripercussioni non indifferenti anche sulla Sentinella. Un esempio è il fatto che di recente la Provincia Pavese ha “prestato” per un mese e mezzo un redattore alla Sentinella per realizzare lo speciale annuale sul carnevale di Ivrea, che altrimenti la redazione non avrebbe avuto le forze di fare”.