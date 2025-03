Più animali per tutti

Il Corriere della Sera ha ulteriormente aumentato le sue attenzioni nei confronti degli animali, che nell’ultimo decennio si sono rivelati un argomento di interesse per molti lettori (e possessori di animali domestici) e per un ricco settore di inserzionisti pubblicitari che vendono prodotti alimentari e non solo dedicati agli animali. Il precedente più noto è la sezione “La Zampa” della Stampa (poi adottata anche da Repubblica), ma già prima di rinominare “Animali” la propria sezione questa settimana, e di dedicarle un giornalista a tempo pieno, Alessandro Sala, anche il Corriere aveva dato in questi anni molto spazio ai temi relativi agli animali domestici e non, e in particolare alle attività della deputata Michela Vittoria Brambilla, particolarmente impegnata su questi argomenti.