Parliamoci di Bibbiano

Giovedì la sentenza di primo grado ha di fatto smontato le accuse sui presunti illeciti affidamenti di bambini che vennero chiamati “il caso Bibbiano”, assolvendo tutti gli imputati dei reati relativi (ci sono state tre condanne per accuse laterali). Già altre sentenze avevano negato altre accuse. Alcuni quotidiani hanno commentato la sproporzione tra le risultanze finali del processo e il modo in cui giornali, televisioni e alcune parti politiche promossero come certe le accuse all’inizio delle indagini. Questi sono alcuni esempi delle prime pagine dei quotidiani in alcuni giorni del 2020.