“Owns various italian newspapers”

Una ONG con sede a Berlino dedicata alle “libertà civili” in Europa (che a sua volta raduna una serie di ONG in diversi paesi ed è sostenuta dalle Open Society Foundations di George Soros) ha pubblicato un rapporto sul pluralismo a rischio nei mezzi di informazione europei. Nel documento si parla anche dell’Italia, citando diverse situazioni discutibili, e da noi note, rispetto alle libertà e al pluralismo (ma anche indicando come un problema l’individuazione delle reali proprietà dei mezzi di informazione: che invece qui diremmo abbastanza palesi, e anche troppo). Nel riferire in un suo articolo il contenuto del rapporto, il quotidiano britannico Guardian ha dato evidenza nella foto di apertura al caso italiano di Antonio Angelucci, e questo ha dato l’occasione al quotidiano Domani per un editoriale che è tornato a ricordare l’inquietante groviglio di interessi di quello che è insieme l’editore di due maggiori quotidiani nazionali (Libero e Giornale) e di un quotidiano romano (Tempo), il proprietario di un ricco sistema di cliniche private con intense relazioni con le amministrazioni pubbliche, e il deputato di un partito di governo.