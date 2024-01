Outrageous

La storia principale tra le grandi testate giornalistiche americane nel 2023 è stata la crisi del Washington Post: crisi di mancata crescita, con licenziamenti e nuovi ruoli dirigenziali, e agitazioni all’interno della redazione. Uno sviluppo piccolo ma che ha complicato le cose e offerto una pessima impressione della gestione della crisi, alla vigilia di Natale, è stata una lettera di saluto, ricevuta da alcuni dipendenti che avevano accettato degli incentivi all’uscita, in cui si proponeva loro di passare dal negozio del giornale per comprare dei ricordi prima di lasciare la sede.

“Before your last day at The Post, make sure you stop by The Post Store to take advantage of special employee pricing on products, including alumni gear. You will not be able to access discounted rates after your last day at The Post”.