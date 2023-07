Come va al Washington Post

Un articolo del New York Times di sabato ha raccontato come stanno andando le cose in uno dei due principali quotidiani statunitensi concorrente, il Washington Post (l’altro è il Wall Street Journal). Del Washington Post si sapeva che nell’ultimo anno la sua grande crescita di risultati e di motivazione si era piuttosto interrotta, con un declino di abbonati e l’uscita di diversi giornalisti importanti. Secondo l’articolo del New York Times il 2023 si concluderà con 100 milioni di perdite e gli abbonati sono scesi a due milioni e mezzo dopo un picco di tre milioni per le elezioni del 2020: il proprietario del giornale – Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che l’ha comprato nel 2013 – ha quindi deciso di tornare a occuparsi più attivamente del rilancio del giornale, dopo un periodo in cui ne era sembrato più distante, investendo su nuovi progetti (per esempio su una sezione di racconti e opinioni raccolte tra i lettori).