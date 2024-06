Osteria numero zero

In un’intervista al fumettista Zerocalcare pubblicata in podcast dal Post si è parlato anche della frequenza con cui Zerocalcare stesso si trova a correggere i virgolettati che gli vengono attribuiti sui giornali. E anche questa settimana ha spiegato su Instagram che “non sto a apri’ un’osteria”, diversamente da quanto riportato su quasi tutti i maggiori siti di news.

(questa settimana l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha spiegato in un tweet che in un’intervista al Giornale “mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía”).