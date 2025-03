Operazione riuscita

Alessandro Gilioli, già vicedirettore dell’ Espresso e direttore di Radio Popolare, ha approfondito le riflessioni “sull’ottima idea di marketing” che è stata per il quotidiano Repubblica la promozione della manifestazione per l’Europa di una settimana fa (aveva accennato allo stesso risultato anche il direttore del Post), proposta dal giornalista Michele Serra dapprima nella sua newsletter Ok Boomer! e poi su Repubblica stessa.

“E tuttavia l’operazione editoriale c’è stata ed è pure riuscita. In un’epoca in cui “giornali non contano più niente” un giornale ha invece svolto un ruolo politico trainante forte.

Questo ci aiuta anche a capire perché i grossi imprenditori si comprano o si tengono stretti i giornali, pure se ci perdono un sacco di soldi. Servono non solo per il rapporto di forza nei meccanismi relazionali di potere, per il lobbying e per il washing, ma anche come soggetti di indirizzo politico”.