Non contare più su Facebook

Anche il Financial Times, autorevole quotidiano londinese, ha dato in un suo articolo ulteriori conferme del disinvestimento di Facebook dalla promozione delle news e dei contenuti provenienti dai siti giornalistici. Secondo il giornale Facebook starebbe considerando di rinunciare ad affrontare le richieste di compenso da parte dei giornali per l’uso dei loro contenuti – come nella contesa delle ultime settimane in Canada -, valutando che gli convenga di più rinunciare del tutto a quei contenuti.