Non ci sono più le mezze stagioni

Ha fatto alzare diverse sopracciglia nelle redazioni italiane la notizia – ampiamente riferita, ma finora non confermata dagli interessati – che il giornalista Lirio Abbate lascerebbe Repubblica per diventare vicedirettore del Giornale, considerata la palese e robusta distanza tra le posizioni politiche storiche dell’uno e dell’altro giornale: il primo è il riferimento maggiore dell’opposizione di centrosinistra e protagonista di decennali polemiche antiberlusconiane, il secondo è stato per gran parte della sua storia il quotidiano della famiglia Berlusconi, e oggi è assai vicino al centrodestra, anche perché il suo maggiore azionista è un deputato della Lega.

Abbate è a Repubblica dal 2023, dopo essere stato brevemente direttore dell’ Espresso, settimanale in cui ha lavorato a lungo, anche sotto la direzione di Tommaso Cerno, oggi direttore del Giornale (e a sua volta protagonista di passaggi politico-giornalistici molto creativi).