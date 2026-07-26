Niente “subpoenas” per i giornalisti del New York Times

Un giudice federale statunitense ha contestato al Dipartimento di Giustizia la richiesta di far deporre alcuni giornalisti del New York Times per individuare le fonti di “fughe di notizie” all’interno dell’amministrazione Trump (ne avevamo scritto due settimane fa). Secondo il giudice prima di interrogare i giornalisti – scelta estrema – il governo deve attivare altre indagini, e la richiesta era stata inoltre presentata con diverse irregolarità. Il Dipartimento di Giustizia ha ritirato quindi la richiesta stessa, annunciando che le indagini comunque proseguiranno.