Nessuno si senta al sicuro

La più illustre vittima dei licenziamenti al New Yorker di cui avevamo detto una settimana fa è Andy Borowitz, autore comico molto popolare e molto noto ai lettori del giornale per la sua rubrica satirica The Borowitz Report, ospitata da dodici anni sul settimanale, che l’aveva acquisita dopo il suo grande successo online iniziato nel 2001. La notizia della chiusura della rubrica è stata data su Facebook dallo stesso Borowitz (tra migliaia di commenti disperati), che l’ha attribuita alle “difficoltà finanziarie” del New Yorker.