Napoli

Il Post ha tenuto sabato scorso a Napoli una nuova edizione delle sue giornate di incontri con i lettori e gli abbonati, Talk, la prima in una città del Sud: con l’intenzione di attenuare la prevalenza di attenzioni e seguito di cui gode finora nelle città del Nord. Il risultato è stato eccellente, con le prenotazioni che erano andate esaurite in poche ore, un seguito molto appassionato, e progetti di proseguire in questa direzione (letteralmente).