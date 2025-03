Murdoch contro Status

Qualche settimana fa avevamo citato qui un articolo del Wall Street Journal che aveva celebrato i rapidi successi della newsletter Status, curata da Oliver Darcy. Status è una newsletter americana sul mondo dei giornali e dell’entertainment americano che è nata l’anno scorso, dopo che Darcy era stato a lungo curatore di un’analoga newsletter per conto di CNN (Reliable sources, oggi ereditata dal suo collega Brian Stelter): e ha guadagnato presto molti iscritti e molte attenzioni, grazie alla capacità di Darcy di raccogliere informazioni e scoop da dentro i giornali. Tanto che, appunto, il Wall Street Journal gli aveva dedicato un ritratto.

Ma questa settimana un’altra newsletter sugli stessi temi – Breaker, che ha una deriva di maggior sensazionalismo e gossip – ha rivelato che il potente editore del Wall Street Journal, Rupert Murdoch, si sarebbe molto arrabbiato con la direttrice Emma Tucker per lo spazio e la promozione dati a Darcy con quell’articolo, per via delle posizioni molto polemiche di Darcy nei confronti delle altre testate di destra possedute da Murdoch (in particolare la rete televisiva Fox News). Darcy ne ha approfittato per promuovere ulteriormente la propria newsletter.