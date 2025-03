Media sui media

Negli scorsi mesi questa newsletter ha citato più volte la newsletter Status di Oliver Darcy, divenuta rapidamente uno dei più seguiti e informati progetti di informazione su media e giornali degli Stati Uniti. Darcy aveva curato un’analoga newsletter per conto di CNN fino all’anno scorso, e poi ha lasciato la testata e se ne è costruita una propria sulla piattaforma Substack. Mercoledì Darcy ha annunciato che Status ha raccolto 75mila iscritti in sei mesi, e prevede di arrivare a un milione di dollari in abbonamenti per la fine del 2025: e che come è già successo in altri casi simili, il mettersi in proprio sta già diventando la ricostruzione di una piccola redazione, con l’arrivo di un altro ex collega di Darcy in CNN . Il Wall Street Journal gli ha dedicato un articolo.