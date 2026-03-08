More Voices

domenica 8 Marzo 2026
Da martedì a giovedì si terrà a Firenze un festival europeo di giornalismo che si chiama “Voices” (da non confondere con l’evento torinese annuale del Post con lo stesso nome, di cui sarà presto annunciato il programma di aprile 2026). Tra gli ospiti dei vari incontri ci sono la presidente del giornale online francese Mediapart Carine Fouteau, il condirettore del Fatto Peter Gomez, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, il direttore editoriale del Post Luca Sofri.
Charlie è la newsletter del Post sui giornali e sull'informazione, puoi riceverla gratuitamente ogni domenica mattina iscrivendoti qui.