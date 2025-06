Montecit.

Il Post ha presentato una nuova newsletter, dedicata all’informazione e alla spiegazione della politica romana: si chiama Montecit. ed è curata da Valerio Valentini, da due anni cronista politico del Post, e prima del Foglio.

“È venerdì, ed è il venerdì in cui inizia Montecit., la newsletter politicamente scorrevole del Post. La inauguriamo di venerdì 13, cosa può andare storto (a parte una guerra tra Israele e Iran, s’intende)? In questo primo numero: i trambusti innescati nel PD dalla sconfitta del referendum, e come Elly Schlein pensa di aggirarli; un ritratto in movimento di Francesco Boccia, un personaggio non poco interessante; perché Berlusconi è ancora presente in parlamento; i luoghi del cuore di Giorgia Meloni a Roma, e come hanno votato al referendum; e poi litigi nel governo sugli ambasciatori, stramberie aerospaziali e perché non a tutti piace la nomina di un sindacalista come sottosegretario. E varie. Ed eventuali”.