Metti che va male, al Sole 24 Ore

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore ha annunciato di non volersi ricandidare al ruolo, in conseguenza di un dissenso che avevamo citato due settimane fa relativo al mancato “accantonamento” in bilancio dei fondi necessari a coprire l’eventuale condanna in una causa relativa al business di formazione dell’azienda.