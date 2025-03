Accantonare

Il sito Lettera43 ha raccontato che ci sarebbero state delle divisioni e conflitti all’interno del Consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore per via di una scelta di conti e bilancio interessante per capire le delicate questioni che possono riguardare le aziende giornalistiche e le cause legali che le riguardano.

“I fatti risalgono alla vendita, nel 2019, della 24 Ore Business School al fondo Palamon, successivamente ceduta nel luglio del 2023 alla Digit’Ed del fondo Nextalia guidato da Francesco Canzonieri. Con le attività di formazione il banchiere ha anche ereditato una causa da oltre 60 milioni di euro che Palamon aveva intentato al Sole 24 Ore perché nel frattempo la casa editrice di Confindustria era tornata sul mercato con una nuova società, Sole 24 Ore Formazione, insieme alla Multiversity posseduta dal fondo inglese Cvc. Per Palamon, inglese pure lui, il nome “Sole 24 Ore Formazione” poteva ingenerare confusione sul mercato, così come riconosciuto da un primo pronunciamento della magistratura che ha definito il marchio contraffattivo. Detto in soldoni, le due diciture erano simili al punto da confondere i potenziali clienti. Ma dove sta il problema per l’editore del quotidiano rosa cipria? Nel fatto che a fronte della richiesta di indennizzo nulla è stato accantonato a bilancio, come è di prassi di fronte a un potenziale rischio economico”.