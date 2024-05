Mari mossi

Un paio di aggiornamenti che risalgono alla settimana prima di questa, ma per cui non c’era stato spazio sufficiente nella scorsa newsletter (anzi, approfittiamo per spiegare che Gmail a volte taglia le newsletter oltre una certa misura, rimandando la conclusione a un link esterno).

Al Tirreno, il quotidiano livornese che è il più diffuso su tutta la costa toscana, continuano le preoccupazioni della redazione sull’assenza di visioni e prospettive da parte della proprietà che ha acquistato il giornale dal gruppo GEDI quattro anni fa (insieme a tre testate emiliane e poi anche alla Nuova Sardegna di Sassari) e sui cali di copie superiori a quelli degli altri quotidiani che si manifestano ogni mese (-21% a febbraio): per le minacce di nuove riduzioni del personale era stato indetto uno sciopero per due venerdì fa a cui poi hanno partecipato anche i giornalisti, e il quotidiano non è uscito.