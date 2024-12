Lo sciopero al Guardian, invano

Il gruppo Guardian Media ha annunciato venerdì di essersi accordato con la società Tortoise per la vendita dell’ Observer. I giornalisti del Guardian e dell’ Observer avevano scioperato mercoledì e giovedì, come annunciato, comunicando che lo avrebbero fatto ancora per due giorni la settimana prossima, per protestare contro i progetti di vendita dello storico settimanale britannico che da quarant’anni è diventato l’edizione domenicale del quotidiano Guardian. Lo sciopero, come è consuetudine nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti, non aveva impedito l’uscita del giornale, che aveva avvisato i lettori che le edizioni cartacee e online avrebbero potuto avere dei contenuti meno attuali e degli articoli non firmati.

Comunicando l’accordo, l’azienda editrice del Guardian ha annunciando un proprio ingresso con una quota in Tortoise, sostenendo che questo garantirà il mantenimento di un legame con il futuro dell’ Observer.