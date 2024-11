Il Guardian sciopera per tenersi l’Observer

I giornalisti del quotidiano inglese Guardian e della sua edizione domenicale Observer hanno deciso di scioperare per due giorni, il 4 e il 5 dicembre, contro il progetto di vendita dell’ Observer di cui si parla da due mesi, e che la proprietà ha annunciato come l’unica soluzione possibile per non dover fare interventi più drastici. Sarebbe il primo sciopero delle due redazioni da decenni.

L’acquirente interessato all’ Observer è il gruppo Tortoise Media, una startup ambiziosa che produce un sito di news, newsletter, podcast e altri prodotti giornalistici, e il cui più noto fondatore è James Harding, ex direttore di BBC News e del Times (l’altro è Matthew Barzun, imprenditore digitale ed ex ambasciatore statunitense nel Regno Unito). Ma sia all’interno di Guardian e Observer che nel mondo del giornalismo e della cultura britannici ci sono state molte proteste e preoccupazioni per la storia dell’ Observer e per le sue prospettive fuori da un contesto solido come quello di Guardian Media.