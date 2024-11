I destini dell’Observer

Le trattative per la vendita al gruppo Tortoise Media del settimanale Observer, storica testata britannica che oggi è il “domenicale” del quotidiano Guardian, proseguono, ma ci sono state proteste e allarmi da parte della redazione e di diversi loro colleghi in altre testate. La CEO dell’azienda ha quindi avvisato la redazione stessa che questo accordo potrebbe essere l’unico per salvare il giornale, e che se non si realizzasse le alternative sarebbero assai più minacciose.