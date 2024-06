Live in Peccioli

Nella sua programmazione di eventi pubblici il Post quest’anno salda la riuscita novità dell’anno scorso dell’organizzazione di un concerto – legata alla newsletter Le Canzoni – alla costruzione di occasioni di informazione, divulgazione e “live journalism”: nel weekend del 12 e del 13 luglio, a Peccioli in Toscana, ai due concerti in programma è stata aggiunta una serie di incontri legati alla musica e non solo, con la presenza di ospiti e di giornalisti del Post.