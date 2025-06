L’indignazione della marmotta

Brevemente, per un giorno solo e poi non se ne è parlato più, i quotidiani hanno ripreso venerdì con varie misure di scandalo la notizia delle critiche del Consiglio d’Europa al razzismo presente nelle forze di polizia italiane.

Una identica accusa era stata espressa anche sette mesi fa, con identico scandalo e simili titoli, che questa volta sono stati almeno un po’ ridimensionati in visibilità e tempo dedicato.