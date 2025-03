L’editore

Si è temporaneamente attenuata la frequenza delle notizie – quasi mai buone – che negli scorsi mesi avevano riguardato la società automobilistica Stellantis, e che aveva costretto i quotidiani Repubblica e Stampa (che appartegono alla stessa holding di Stellantis, Exor) a gestioni un po’ faticose del loro conflitto di interessi, che avevano generato anche pubbliche tensioni tra la redazione e il direttore di allora.

Adesso le pagine di Economia sono tornate alla routine in cui gli affari della società collegata e la persona dell’editore sono semplicemente promossi con regolarità, e Repubblica in queste ultime settimane lo ha fatto più spesso di quanto abbia fatto col suo, di editore, il Corriere della Sera, che in passato ha avuto periodi di eccezionale assiduità in questo senso.

(nove fusi orari e diversi standard giornalistici più in là, al Los Angeles Times questa settimana c’è stata una grossa polemica e protesta perché un podcast del giornale ha citato un articolo promozionale a favore dei business dell’editore)