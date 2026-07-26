Leaving Google never easy

Anche un’altra possibile tendenza di cui avevamo scritto due settimane fa ha avuto qualche arricchimento, anche se resta assai improbabile: l’eventuale scelta di alcune testate giornalistiche di abbandonare le pagine di ricerca di Google, o di limitare l’accesso ai propri contenuti, rinunciando al declinante traffico che ne proviene, come strumento di trattativa per ottenere maggiori compensi o aiuti da Google.

Dell’ipotesi si è occupato martedì il Wall Street Journal, riferendo che ne starebbero parlando USA Today, Politico, l’Economist, People e Reuters, e persino la piattaforma Reddit. L’articolo mostrava anche un grafico delle variazioni di traffico ricevuto da Google da parte di alcune grandi testate internazionali.