Le pagine di Repubblica

Come era stato facile ipotizzare, il numero di pagine della nuova versione di Repubblica si è rapidamente ridimensionato a numeri più consueti, una volta estinti i contenuti migliori preparati per il “lancio” e le tante pagine pubblicitarie che gli inserzionisti comprano più volentieri nei giorni in cui viene inaugurato un progetto nuovo. Dalle eccezionali 80 pagine dei primi giorni, questa settimana il quotidiano ne ha avute tra le 40 e le 50, numeri analoghi a quelli usuali del concorrente Corriere della Sera e simili a quelli pre redesign (tra le 36 e le 44 nei giorni precedenti). Nel suo articolo di presentazione, il direttore aveva associato all’annuncio dell’aumento di prezzo della singola copia l’indicazione che “All’interno troverete più pagine, più notizie, più opinioni”: qualche lettore affezionato si è lamentato sui social network.

Nel frattempo il giornale questa settimana ha continuato a usare efficacemente come mezzo di promozione la manifestazione per l’Europa proposta da Michele Serra sul Post e poi ripresa da Repubblica stessa, dedicandole molte pagine ogni giorno, facendola propria, e offrendo come allegato agli acquirenti del giornale di sabato una copia del “Manifesto di Ventotene”.