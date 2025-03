La nuova Repubblica

Mercoledì è uscita la nuova versione di Repubblica, con un redesign grafico del quotidiano importante e vistoso, curato dagli art director Angelo Rinaldi e Francesco Franchi, e qualche riorganizzazione nella distribuzione dei contenuti: nei primi giorni ci sono state più pagine di Economia, soprattutto, con articoli più autonomi dalle comunicazioni delle aziende. Il giornale ha raggiunto le ottanta pagine, ma questo dipende anche dal grande numero di inserzionisti che le concessionarie pubblicitarie riescono a coinvolgere quando viene promosso un progetto nuovo: soltanto le pagine intere di pubblicità sono state più di 25, in questi primi giorni. E il prezzo del giornale cartaceo è aumentato a un euro e 90 per copia, nei giorni senza supplementi (il Corriere della Sera costa un euro e 50).

L’aspetto grafico è più curato ed elegante, con pagine meno affollate e più elementi diversi, e sarà interessante vedere se potrà essere mantenuto con continuità rispetto ai tempi concitati di confezione quotidiana del giornale: l’impressione è che sia un design di molte opportunità, ma che hanno bisogno di attenzioni e tempo per essere sfruttate ogni giorno e adattate agli sviluppi delle news.