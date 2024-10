Le cose Nuzzi si complicano

Ci sono sviluppi sulla storia della relazione tra la giornalista statunitense Olivia Nuzzi e l’ex candidato alla presidenza Robert F. Kennedy Jr., che ha avuto grandi attenzioni e curiosità nelle redazioni statunitensi nelle ultime due settimane.

Nuzzi ha infatti denunciato l’ex fidanzato Ryan Lizza – anche lui noto giornalista, finora al sito di news Politico – accusandolo di aver messo in piedi contro di lei una campagna diffamatoria e intimidatoria che avrebbe tra le altre cose portato alla divulgazione della sua relazione con Kennedy. Secondo Nuzzi, Lizza avrebbe hackerato alcuni suoi dispositivi e rubato un altro dispositivo elettronico per raccogliere materiali e sorvegliarla, per poi passare informazioni dannose su di lei ai media in forma anonima. Il ricatto e le minacce avrebbero avuto l’obiettivo di convincerla a riavvicinarsi a lui dopo la fine della relazione e, a seguito del suo rifiuto, sarebbero proseguiti come ritorsione.

Nuzzi ha parlato anche di un episodio risalente a metà agosto in cui Lizza avrebbe “esplicitamente minacciato di rendere pubbliche informazioni personali su di me per distruggere la mia vita, la mia carriera e la mia reputazione: – una minaccia che ha poi concretizzato”.

La rivelazione della relazione “digitale” (“non fisica”, ha detto Nuzzi) della giornalista con Kennedy sarebbe quindi stata parte di questa campagna di intimidazioni.

Ryan Lizza ha invece dato questa dichiarazione a CNN: “Mi rattrista che la mia ex fidanzata abbia fatto ricorso a false accuse contro di me per distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti personali e professionali. Respingo categoricamente tali dichiarazioni e mi difenderò con vigore e con successo”.

Nel frattempo Politico ha fatto però sapere tramite un portavoce di aver messo Lizza in congedo e di aver avviato un’indagine interna al giornale.

Olivia Nuzzi stessa è tuttora sospesa dal giornale per cui scrive, il New York Magazine, perché la sua relazione con Kennedy rappresenterebbe una violazione delle politiche della rivista sul conflitto di interessi, essendosi lei occupata nei mesi scorsi della campagna elettorale presidenziale in cui Kennedy era candidato.