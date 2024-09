Questa poi

È invece probabile che la notizia che questa settimana ha generato più attenzioni, meraviglia e chiacchiere nelle redazioni statunitensi, e non solo, sia stata quella diffusa dalla newsletter Status la mattina di venerdì e rapidamente ripresa da tantissimi siti di news americani: ovvero la rivelazione di una “relazione” fra Olivia Nuzzi e Robert Kennedy Jr.

Notizia che non è solo un pettegolezzo – la relazione sembra essere stata solo a distanza, probabilmente per messaggi e immagini – ma che ha posto una notevole questione di etica giornalistica. Nuzzi, 31 anni, è infatti una delle più note giornaliste politiche americane di questi anni, che solo due settimane fa aveva fatto notizia per un reportage su Donald Trump molto letto e condiviso sul suo giornale, il New York Magazine . Robert Kennedy Jr. è invece il membro della famiglia Kennedy che si era candidato alle elezioni presidenziali con posizioni molto estreme e criticate, e si è di recente ritirato per sostenere Trump.

Il New York Magazine ha sospeso Nuzzi considerando inappropriato il non aver rivelato la relazione mentre scriveva dello stesso Kennedy e poi della campagna elettorale. Altri dettagli sono nell’articolo del Post.

“Nuzzi si è scusata e ha concluso che «il rapporto non è mai stato fisico ma avrebbe dovuto essere reso noto [ai suoi datori di lavoro] per impedire la parvenza di un conflitto d’interessi». I media statunitensi hanno ricostruito che il rapporto sarebbe iniziato dopo che lo scorso novembre Nuzzi aveva realizzato un ritratto (cioè un articolo approfondito che racconta un personaggio) di Kennedy Jr.»”.