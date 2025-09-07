Lavoro di macchina

Charlie ha spiegato spesso in passato il peculiare formato – tra i molti con cui alcuni quotidiani italiani confondono giornalismo e pubblicità – delle doppie pagine che Repubblica e Corriere della Sera chiamano “Guide” o “Eventi” o “Orizzonti”: che ospitano articoli promozionali dedicati a prodotti o progetti commerciali senza nessuna segnalazione della natura pubblicitaria di quegli articoli. Il formato si è rivelato proficuo – agli inserzionisti ovviamente interessa molto una presentazione celebrativa dei loro prodotti e attività che sembri spontanea e disinteressata, da parte del giornale – ed è stato imitato in occasioni meno frequenti da altre testate maggiori, con altre titolazioni ma sempre nessuna indicazione che si tratti di pubblicità.

Giovedì e venerdì ce n’è stata una particolare esecuzione in cui sia Repubblica che Corriere hanno dedicato quello spazio allo stesso prodotto, un’automobile della azienda Audi.

(il Corriere aveva già usato due pagine allo stesso modo lunedì per promuovere un festival milanese, mercoledì per promuovere l’evento Vicenzaoro e giovedì per promuovere le attività dell’Università San Raffaele).