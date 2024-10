In vendita

Le pagine di articoli giornalistici vendute ad aziende ed enti dai due maggiori quotidiani italiani, senza segnalarle come tali ai lettori, sono state in questi anni una novità preziosa per i ricavi pubblicitari dei quotidiani stessi, e la loro frequenza è andata aumentando: c’è evidentemente e comprensibilmente un interesse degli inserzionisti per questo formato di promozione che dà l’impressione di essere una scelta autonoma della redazione. Il Corriere della Sera in particolare sta riuscendo a venderne molte, creando una serie sempre più estesa e varia di denominazioni dedicate volte a presentare gli articoli come sezioni del giornale: questa settimana con due o tre pagine ogni giorno chiamate, oltre all’abituale “Eventi”, anche “Orizzonti“, “Eventi Le arti e le idee” e le doppie pagine “Eventi Orizzonti” ed “Eventi Percorsi“.

(è interessante notare come questi formati di articoli venduti, che sono sfruttati in minor misura anche da Repubblica (solitamente con la denominazione “Le Guide”), non siano niente di diverso dai contenuti per i quali Repubblica stessa aveva scioperato la settimana scorsa: la differenza, sensibile all’interno delle redazioni, era stata che la richiesta in quel caso provenisse da fuori del gruppo editoriale GEDI e non dalla concessionaria pubblicitaria interna).