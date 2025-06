L’Alto Adige, il giornale, perde il direttore

L’ Alto Adige è un quotidiano in lingua italiana di Bolzano, di proprietà del gruppo Athesia (che lo ha acquistato nel 2016 dal gruppo GEDI), ovvero della famiglia Ebner che controlla la quasi totalità dei maggiori mezzi di informazione della regione. Mercoledì il direttore Mirco Marchiodi ha comunicato alla redazione che lascerà il suo ruolo per andare a dirigere Confindustria Alto Adige (a ulteriore indicazione della sintonia tra editoria giornalistica e potere imprenditoriale nella regione). Non è ancora stato annunciato chi sarà il nuovo direttore.