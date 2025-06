La verità.

A Genova è stata aperta un’indagine sul consigliere comunale ed ex assessore Sergio Gambino, di Fratelli d’Italia. A Gambino sono state rivolte varie accuse tra cui quella di aver diffuso, durante l’ultima campagna elettorale per le elezioni amministrative della città, documenti riservati e l’informazione falsa che Silvia Salis, poi eletta sindaca di Genova, avrebbe investito una persona con la propria auto passando sulle strisce pedonali e ignorando il semaforo rosso. Secondo la documentazione dell’incidente invece il semaforo era verde e rosso per i pedoni, quindi anche per la persona che attraversava.

La notizia falsa sul semaforo rosso era stata diffusa con grande spazio sul quotidiano La Verità : e malgrado le smentite immediate, era stata riproposta dal giornale nei giorni successivi. La versione web dell’articolo iniziale è tuttora online e non corretta.