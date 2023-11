La vendita di i-D

i-D è una rivista britannica bimestrale di moda e di cultura giovanile e fu fondata nel 1980 da Terry Jones, che era stato direttore artistico dal 1972 al 1977 dell’edizione britannica del magazine di moda Vogue.

i-D (il nome viene da “Instant design”) nacque come una rivista amatoriale (una “fanzine”): il primo numero aveva 40 pagine, costava mezza sterlina, ogni copia era spillata con tre punti metallici e i testi erano scritti con la macchina da scrivere. Furono vendute cinquanta copie, e si racconta che gli edicolanti si fossero lamentati della spillatura perché le persone che acquistavano il numero si bucavano le dita e facevano gocciolare il sangue sulle altre riviste. Jones spiegò così la nascita di i-D: «si trattava dell’idea che si potesse fare da sé invece che farsi imporre da una rivista di moda cosa indossare. Era il periodo in cui il post-punk, la vita nei club e la scena musicale si stavano unendo. Si trattava di espressione personale fai-da-te».

i-D è diventata nel tempo una rivista conosciuta a livello internazionale per l’attenzione alla moda giovanile e allo streetwear: Terry Jones ha ceduto la pubblicazione a Vice Media (il gruppo editoriale che pubblica, tra le altre cose, Vice News e Motherboard ) nel 2012. Ma nei giorni scorsi i-D è stato acquistato dall’imprenditrice e modella Karlie Kloss, dopo che il gruppo Vice Media aveva attraversato una lunga crisi e dichiarato bancarotta. Kloss è diventata anche amministratrice delegata di i-D e l’acquisizione segue quella del 2020 quando Kloss, con altri investitori, aveva rilevato la rivista di moda americana W.

La professoressa di comunicazione Karen North, che insegna alla scuola di giornalismo della University of Southern California, ha detto al Guardian che: «stiamo assistendo all’arrivo di nuove cose – imprenditori di diverse estrazioni sociali, di diversi settori industriali, che cercano di capire se c’è un modo per, invece di iniziare con una startup, prendere qualcosa che già esiste, che ha già goduto di un certo successo, e guidarlo in una nuova direzione». Karlie Kloss è sposata con Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner che è il marito di Ivanka Trump, figlia di Donald Trump. Kloss ha però appoggiato la democratica Hillary Clinton alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e Joe Biden nel 2020.