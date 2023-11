Licenziamenti a decine e centinaia

È stata di nuovo una settimana di sostanziose riduzioni dell’organico in alcune grosse aziende giornalistiche internazionali. Vice, la testata multimediale che un decennio fa era ancora un caso – per quanto discusso – di nuove pratiche di reportage e di informazione rivolte soprattutto ai giovani, chiuderà alcuni dei suoi programmi video e licenzierà alcune decine di persone. L’azienda era stata comprata da tre fondi di investimento quest’anno, dopo aver presentato una richiesta di fallimento.

Invece Reach, il grande gruppo editoriale britannico che pubblica alcuni dei maggiori tabloid del paese – Daily Mirror, Daily Express , Daily Star – licenzierà 450 persone, ovvero un decimo dei suoi dipendenti. Le difficoltà dei giornali che hanno fatto decidere per i licenziamenti sono state attribuite in particolare alla perdita di traffico generato da Facebook, dopo la decisione di Meta – l’azienda che possiede Facebook e Instagram – di ridurre la promozione dei contenuti giornalistici. Il piano di Reach sta venendo molto contestato nelle redazioni.