La Sicilia di Palella

Il Corriere della Sera ha intervistato Salvatore Palella, l’imprenditore che ha comprato il quotidiano catanese La Sicilia. Palella è conosciuto per avere creato precocemente una società internazionale di monopattini in sharing, Helbiz, e per i dubbi di sostenibilità economica che le sue attività hanno generato negli scorsi anni.

“Ha dovuto frequentare qualche aula di tribunale.

«Sempre da parte lesa. Mai un foglio giudiziario. Ma bisogna anche dire che è necessario riconoscere sempre una seconda opportunità a chi prova a rialzarsi, a ricominciare».

Se ne è parlato nei servizi di Report.

«Archiviamo alla voce “cattiverie”. Nulla su rapporti di nessun peso».

Ma ha accusato il colpo?

«Mi chiusero i conti in banca di Helbiz, 10 milioni di euro bloccati. Dovetti concentrare tutta l’attività della società negli Usa».

Torna e fa l’editore per controllare meglio la materia?

«Report ha avviato la sua inchiesta facendo leva su cinque articoli de La Sicilia scritti dal nostro Mario Barresi. Adesso che io ho comprato il giornale, qualcuno suggerisce di cancellarli dal sito. No. La storia deve restare scritta, anche quella con gli errori».

Parla di un giornale rinnovato.

«Nuove sedi a Catania e Palermo, ma stesso direttore. Una prima iniezione di 3 milioni di euro. Presto due pagine in inglese. Da ottobre tradotti tutti gli articoli. Perché la testata coincide con il “brand Sicilia” da proporre al mondo. Immagino un giornale che potrà anche offrire la terra in cui opera, la Sicilia, proponendo il resort confortevole o l’elicottero per Pantelleria…»”.