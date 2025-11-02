La seconda fine di Metro

Il quotidiano gratuito Metro aveva chiuso – nella sua edizione italiana – un anno fa, dopo 25 anni: vittima delle difficoltà delle testate il cui modello di ricavo è basato solo sui ricavi pubblicitari e che faticano a convertirsi in prodotti a pagamento.

Da un anno era in corso una trattativa economica con la redazione, che si è conclusa drasticamente questa settimana, come spiega un comunicato della redazione stessa.

“Si concretizza come un incubo nella notte di Halloween e si chiude nel modo peggiore – con il licenziamento collettivo dal primo novembre di tutte e tutti i giornalisti per “cessata attività” – la vertenza del quotidiano Metro. Le pubblicazioni erano state sospese a dicembre 2024, poi è seguita la liquidazione giudiziale della società editrice New Media Enterprise da parte del Tribunale di Roma e ora si sono esauriti gli ammortizzatori sociali. Da domani saremo in disoccupazione”.