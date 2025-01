La fine di Metro

Dopo 25 anni ha chiuso il quotidiano Metro, edizione italiana di un originario progetto internazionale nato negli anni delle ottime prospettive della “free press” cartacea, ma alla vigilia del declino dei prodotti giornalistici basati solo sulla pubblicità. Il sito è già stato cancellato.

“Il comitato di redazione del quotidiano gratuito Metro ha fatto sapere che il giornale smetterà di essere pubblicato, sia in forma cartacea che online (sul sito metronews.it). Ai giornalisti è stato comunicato lunedì 23 dicembre dalla New Media Enterprise, la società editrice del giornale. Metro era in crisi da tempo, aveva cambiato più volte proprietà e dal 2012 aveva considerevolmente ridotto il suo organico, chiudendo alcune delle sue edizioni locali.

Metro è stato uno dei primi giornali gratuiti, o freepress, pubblicati in Italia: la prima edizione italiana, quella di Roma, cominciò a essere stampata nel 2000. È probabilmente familiare a molte persone che vivono in grandi città del nord e del centro, dove è stato a lungo distribuito in zone molto frequentate, per esempio alle fermate della metropolitana o di altri mezzi pubblici”.