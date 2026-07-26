La seconda cena

Si è tenuta intanto venerdì sera la tradizionale “Cena dei corrispondenti della Casa Bianca”, appuntamento annuale a cui partecipa anche il presidente degli Stati Uniti (con la consuetudine di un suo discorso imbottito di battute e prese in giro) insieme ad altri membri del governo e ospiti. Quest’anno è stata meno “tradizionale”: non solo per le tensioni tra Trump e buona parte dei media più autorevoli, ma anche perché il suo primo svolgimento era stato interrotto, tre mesi fa, da un attentato contro Trump stesso. Quindi quello di questa settimana ne è stato un aggiornamento, più modesto: ma Trump ha fatto Trump.