La rivincita dei cookie

Alla fine Google non cambierà praticamente niente sui “cookie”. Era stata la questione di maggiore importanza e preoccupazione negli ambiti della pubblicità digitale – e quindi anche nei giornali online – negli scorsi anni, ma è andata ridimensionandosi e adesso Google si è ritirata ulteriormente. In breve (ma potete leggerne qui): Google aveva presentato quattro anni fa un intervento in difesa della privacy dei propri utenti che avrebbe molto ridotto le capacità di “profilazione” da parte degli inserzionisti pubblicitari e quindi l’efficacia della pubblicità nel raggiungere i destinatari desiderati. Ma la costruzione di un sistema alternativo si è rivelata troppo complicata, anche per le reazioni ricevute, e già l’anno scorso Google aveva annunciato ripensamenti.