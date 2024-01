La guerra agli influencer

Anche in relazione a queste palesi e quotidiane commistioni Francesco Costa ha parlato giovedì nel podcast Morning della parzialità interessata e colpevole con cui alcuni quotidiani hanno riferito questa settimana delle ” nuove regole ” indicate dall’Agcom per il lavoro degli influencer. Non soltanto, come ha spiegato Costa (dopo il minuto 12.40 qui, per gli abbonati al Post), quasi tutte queste regole sono quotidianamente violate dalle stesse testate giornalistiche a cui l’Agcom vuole omologare gli influencer, ma è anche utile conoscere cosa ci sia in ballo nella copertura di questo argomento: gli influencer sono stati – piaccia o no – la maggiore novità nel mercato pubblicitario degli ultimi anni, facendo una forte concorrenza ai giornali e indebolendo la loro capacità di attrarre investimenti da parte degli inserzionisti. Di conseguenza va un po’ presa con le pinze la narrazione sulla “crisi degli influencer” e sul ritorno degli inserzionisti verso le più affidabili testate tradizionali: potrà forse prendere fondamento, ma a raccontarla così è anche uno spin interessato.